شكرا لقرائتكم خبر عن محمد التاجى لـ ”الخليج 365”: اعانى من فتق وهعمل عملية جراحية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان محمد التاجي، لأزمة صحية والتي ستطلب منه إجراء عملية جراحية، غداً السبت داخل إحدى المستشفيات، وقال محمد التاجي في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: "أعاني من بعض المشاكل الصحية نتيجة عملية جراحية أجرتها العام الماضي ولم أشعر بالارتياح".

وتابع محمد التاجي: "عملت السنة اللى فاتت عملية جراحية في المعدة ولكن بسبب ارتباطي بأكثر من عمل فني احتاج سفر ما بين القاهرة ولبنان، ونتيجة الإجهاد تسبب في فتق بجدار البطن بسبب ضعفه، وبكرة ان شاء الله السبت هعمل عملية جراحية يعالجوا الفتق ويركبو شبكية عشان يحميه، والحمد لله على كل شيء كله أجر وعافية عند ربنا".

يذكر أن أخر أعمال الفنان محمد التاجي هو مسلسل جودر الذى عرض في رمضان الماضي وهو من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.