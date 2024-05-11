شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الفنانة هند عبد الحليم تتعرض لأزمة صحية وتدخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت والدة الفنانة هند عبد الحليم لأزمة صحية، دخلت على إثرها إحدى المستشفيات، ونشرت هند عبد الحليم عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" صورة والدتها داخل المستشفى وعلقت قائلة: "ربنا يشفيكي يا أمى يا حبيبتى ويقويكى ويهون عليكى يارب".



والدة هند عبد الحليم

وتصدرت الفنانة هند عبد الحليم مؤخراً، محركات البحث على موقع جوجل وذلك بسبب تعليقها لأول مرة على انفصالها عن زوجها كريم قنديل بعد زواج 3 سنوات، حيث تم الانفصال في أول يناير الماضى، كما تحدثت هند عبد الحليم أيضاً عن عملية إزالتها الحسنة التي كانت متواجدة في وجهها.

وقالت هند عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية على هامش حضورها أحد الأحداث الخاصة بالموضة، أن طلاقها هو قسمة ونصيب، معلقة: "ما عنديش تعليق غير أن كل شيء قسمة ونصيب، وكل واحد بيبقى ليه أسباب وظروف مختلفة، وفي الأول والآخر أنا بشوف أن دا نصيب، والحياة تجارب هناك أشخاص ينجحون فيها وهناك من يفشل".

هند عبد الحليم تطرقت للعملية التي أجرتها لإزالة الحسنة التي كانت تتواجد في وجهها موضحة: "شلت الحسنة عشان أنا زهقت، ببص في المراية وبتاخد العين أوى.. حبيت يكون في أي تغيير في ناس عجبها الموضوع وفي ناس لا دي كلها آراء".

وكان آخر أعمال هند عبد الحليم مسلسل "أزمة منتصف العمر" من 15 حلقة والذى تم عرضه العام الماضى، ومن بطولة بطولته كريم فهمى، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس، عمر السعيد، رشدى الشامى، ركين سعيد، هند عبد الحليم، هاجر عفيفى، آية سليم، سلوى محمد على، بوسى الشامى، شروق ابراهيم وتأليف أحمد عادل وإخراج كريم العدل



