تعرف على سبب ارتداء يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أثارت الفنانة يسرا اللوزي تساؤلات العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول السبب وراء ارتداء ملابس باللون الأبيض في جنازة والدتها التي أقيمت ظهر الجمعة من مسجد عمر مكرم وسط حضور نجوم الفن والإعلام.

وظهرت "يسرا اللوزي" فور وصولها برفقة جثمان والدتها بملابس باللون الأبيض وسط تساؤلات عن عدم ارتدائها اللون الأسود وهو المتعارف بارتدائه سواء في الجنازات أو مراسم العزاء.

وحلت "يسرا اللوزي" ضيفة على برنامج "حبر سري" تقديم أسما أبراهيم في حلقة سابقة عقب وفاة والدها، وكشفت خلال الحلقة عن السر وراء ارتدائها الملابس البيضاء في جنازته وعلقت: "هو الواحد لما بيلبس أبيض في عزاء دي حاجة غلط؟، أنا والدتي سورية والشوام كلهم مابيلبسوش أسود في العزا بيلبسوا غامق لكن لازم يكسروه بحاجة".

مضيفة: "والواحد لما بيموت بيرتاح وعلى قد ما الموت صعب ووحش بس أنا بالنسبة لي الأبيض ده لون فيه إيجابية بحس أن اللون الأبيض مريح أكتر في الوقت ده وأن اللون ده بيهدي الأعصاب أكتر والواحدة بتتأثر بوالدتها وجدتها وكنت دايمًا بشوف والدتي في العزا بتلبس أبيض".

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي وهم الفنانة دنيا سمير غانم، الفنانة ميرفت أمين، الفنان إياد نصار، الفنانة روبي، الفنانة فرح يوسف.

وأعلن أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي عن وفاة والدته عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك" وعلق: "سوسن راحت لمحمود"، وكشف عن تشييع الجثمان من مستشفى الأنجلو بالزمالك وتستقبل العائلة العزاء بمنزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد المقبل.