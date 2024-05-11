هند رستم تتصدر بوستر مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 40

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن البوستر الرسمي لدورته الأربعين هذا العام والمقرر إقامته في الفترة من 1-5 أكتوبر المقبل.

وتصدرت البوستر الفنانة الراحلة هند رستم بشخصية "هنومة" التي جسدتها بأحداث فيلم "باب الحديد" عام 1958 وكان البوستر على هيئة لوحة تشكيلية للفنان التشكيلي رضا خليل.

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة منح وسام "عروس البحر المتوسط" للفنان السوري أيمن زيدان، وصرح "أباظة" أن تكريم "زيدان" يأتي تقديرًا لدوره الكبير في السينما السورية والعربية، ومن المقرر أن يتسلم "زيدان" الوسام خلال حفل إفتتاح المهرجان في تمام الثامنة مساء أول أكتوبر المقبل بمكتبة الإسكندرية.

مهرجان الإسكندرية يقام سنويا بمحافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

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