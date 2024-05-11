بـ "الورد والقهوة العربي".. استقبال الملاكم أوليكسندر أوزيك في الرياض استعدادًا لنزال "حلبة النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وصل الملاكم الأوكراني أوليكسندر أوزيك إلى الرياض والمشارك في الحدث الرئيسي "حلبة النار" ضد الملاكم الإنجليزي تايسون فيوري والمقرر إقامته يوم 18 مايو الجاري.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" أوضح خلاله وصول الملاكم "أوزيك" الرياض وسط استقبال حافل من المنظمين، حيث استقبلوه بالورود واحتسى القهوة العربي، كما قاموا بتبخيره وعلق "تركي": "وصول الأسطورة أوليكسندر أوزيك إلى الرياض استعدادًا لنزال حلبة النار".

وكشف "تركي" عن جوائز مالية تصل لـ 100 ألف دولار لمن يتوقع الفائز في النزال المرتقب، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "بخطوة بسيطة، توقع الفائز في نزال الأبطال حلبة النار لفرصة ربح جوائز تصل إلى 100 ألف دولار".

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، إلا أنه تم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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