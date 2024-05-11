دعاء حكم في اليونان وفرح الزاهد في حفل زفاف لينا الطهطاوي.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على اعجاب متابعيها.

دعاء حكم

نشرت الفنانة دعاء حكم صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في اليونان.

سيمون

نشرت الفنانة سيمون صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

شذى حسون

شاركت الفنانة شذى حسن، متابعيها عبر إنستجرام، صورا لها، وعلقت: "يمكنك أن تقلدني لكنك لن تكون أنا أبدًا".

فرح الزاهد

نشرت الفنانة فرح الزاهد صور جديدة من كواليس حضورها حفل زفاف لينا الطهطاوي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

نسرين طافش

خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق حاز على اعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

خطفت الفنانة نوال الزغبي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، مرتدية فستان قصير.

هاجر أحمد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

هشام ماجد

احتفل الفنان هشام ماجد بتخطي فيلمه "فاصل من اللحظات اللذيذة" حاجز الـ 50 مليون دولار منذ عرضه بموسم أفلام عيد الفطر الماضي وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "هذه ليست روما هذه تونس".