بالصور- بعد اكثر من ١٥ عامًا، هازال كايا تلتقي بوالدها من مسلسل”العشق الممنوع”

بعد مرور أكثر ١٥ عاماً على عرض المسلسل التركي “العشق الممنوع” إلتقت الممثلة التركية هازال كايا بمواطنها الممثل سلجوق يونتام الذي لعب دور والدها في المسلسل الشهير نفسه.

بهذه المناسبة، شارك “يونتام” عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام” صورة جمعته بـ “هازال” وهو يعانقها بمحبة كبيرة وكأنها إبنته الحقيقية وعلّق: “في كل مرة نلتقي فيها يكون وكأنه أول يوم من التصوير”، لتعيد هازال مشاركة الصورة عبر “إنستا ستوري” صفحتها على إنستغرام وتعلّق: “صديقي العزيز… أحبك كثيراً”.

فور نشر الصورة تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير حيث أعادت الى الجمهور ذكريات أحداث مسلسل “العشق الممنوع” وذكّرتهم بالعلاقة الرائعة التي جمعت النجمين كأب وإبنته في المسلسل.

وكان مسلسل “العشق الممنوع” الذي عرض في العام ٢٠٠٨ حقّق نجاحاً كبيراُ في تركيا وتم دبلجته الى اللغة العربية وعرضه في انحاء الوطن العربي حيث شاهده ملايين المشاهدين الذين تسمّروا امام الشاشات بإنتظار أحداثه المشوّقة.

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لعبت هازال كايا في المسلسل دور نهال إبنة عدنان بك (سلجوق يونتام) التي تعيش قصة حب مع كيفانش تاتليتوغ (مهند) الذي يقع بدوره بحب زوجة أبيها (سمر) التي لعبت دورها الممثلة بيرين سات.

الجدير ذكره، انه تم تداول العديد من الأخبار في الفترة الماضية حول تقديم نسخة معرّبة من مسلسل “العشق الممنوع” لكن المشروع لم يكتمل بعد.