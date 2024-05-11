خاص وبالفيديو - سيرج أسمر يحتفل بعيد ميلاده وسط الفنانين والأصدقاء

ميرنا وليد - بيروت - احتفل الإعلامي سيرج أسمر، بعيد ميلاده في أحد الملاهي الليلية في منطقة الحازمية في بيروت.



حضر الحفل عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والأصدقاء المقربين.

خلال السهرة بادرت الإعلامية سوسن السيد بمنح سيرج درع تكريمي كتب عليه Icon Of TV Presenters 2024.

موقعنا تواجد في عيد ميلاد سيرج وكان لنا لقاء معه، ومع مجموعة من الوجوه الشهيرة بين الحاضرين وهم الممثلة نغم أبو شديد والممثلة جويل الفرنّ والفنانة كريستينا صوايا والإعلامية ليليان ناعسي وصاحبة وكالة "Nathalie's agency" ناتالي فضل الله.

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