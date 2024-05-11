حارس أنجلينا جولي الشخصي يضعها في موقف محرج.. ما كشفه صادم!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الحارس الشخصي للنجمة أنجلينا جولي ضجة كبيرة بالسرّ الذي كشفه عنها والذي يتعلق بمحاولتها جعل علاقة أطفالها بوالدهم النجم براد بيت سيئة، من خلال إجبارهم على تجنبه أثناء زيارات الحضانة.

وكشف توني ويب، الحارس الشخصي للنجمة العالمية في حديث مع صحيفة “دايلي ميل” البريطانية أنها عملت على إفساد العلاقة بين زوجها السابق وأطفالهما الستة في أعقاب انفصالهم، لافتاً إلى أن جولي طردته بعد أن وقف اثنان من أفراد الأمن التابعين له إلى جانب براد بيت بعد الانفصال.

واكد الجندي البريطاني السابق في القوات الجوية الخاصة، أنه عمل لدى العائلة الشهيرة لأكثر من 20 عاماً، بدءاً من عام 2000.

وتشير المستندات المقدمة إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس، إلى أن زميل ويب أخبره أنه سمع النجمة العالمية وهي “تشجع أطفالها على تجنب قضاء الوقت مع نجم هوليوود أثناء زيارات الحضانة”.

وأوضح الحارس ايضاً أنه تم استدعاء اثنين من مساعديه للإدلاء بشهادتهما في جلسات الاستماع الخاصة بحضانة الزوجين المنفصلين.

وكشف في الوثيقة أنه عادة ما يتلقى الأوامر من مايكل فييرا، المساعد الشخصي لجولي، مشيراً إلى أن العلاقة بين بيت وجولي انهارت في عام 2016.

ووفقاً للوثائق التي قدمها محامو براد بيت، ادعى ويب أن الزميلين أبلغهما المساعد الشخصي لجولي بأنها “سترفع دعوى قضائية بعد أن تبين أنهما قد يقدمان أدلة في معركة حضانة الزوجين”.

يشار إلى أن أنجلينا تقدمت بطلب للطلاق من براد بيت عام 2016، فيما تتواصل المعارك القانونية حول الأملاك وحضانة الأطفال.