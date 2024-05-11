محمد المشعل سعيد بنجاحه مع “لايف ستايلز ستوديوز”.. ويعلن عن مفاجأة للجمهور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان السعودي محمد المشعل يحصد أصداء أغنيته الجديدة “تاج الراس” بعد ساعات قليلة من صدورها، إذ اقتربت الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة على قناة شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على موقع “يوتيوب”.

وعبّر الفنان محمد المشعل عن سعادته بالتعاون مجدداً مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما سوياً بأغنية “كرنفال” التي كانت باكورة تعاونهما معاً وصدرت في شهر ديسمبر الماضي.

وقال محمد المشعل في مداخلة هاتفية مع برنامج “يو شو” على إذاعة U FM، أنه يعدّ تعاونه مع “لايف ستايلز ستوديوز” بمثابة بداية فنية جديدة في مشواره، كما أثنى على اهتمام الشركة بأدق التفاصيل وتوفيرها كل التسهيلات بكرم كبير لتقديم أجمل وأرقى الأعمال الفنية للجمهور.

وعن مشاريعه الفنية المقبلة، كشف الفنان محمد المشعل أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة خاصة يهديها إلى مدينة جدة بعنوان “جدة” من كلمات الشاعر محب جدة وألحان ياسر نور، وقال انه سجّل صوته على الأغنية في استوديو الفنان عبدالمجيد عبدالله في مدينة جدّة، وأضاف أنه بصدد تصوير الأغنية في جدّة أيضاً تحت إدارة وإشراف شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.