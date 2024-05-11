حسين فهمي ضيف شرف اليوبيل الذهبي لمهرجان “جمعية الفيلم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة مهرجان “جمعية الفيلم السنوي” عن اختيارها للنجم الكبير حسين فهمي، ليكون ضيف شرف الدورة الـ50 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية (اليوبيل الذهبي)، والذي سيقام في الفترة من 1 لـ 12 حزيران (يونيو) المقبل بدار الأوبرا المصرية، وأكد مدير التصوير السينمائي محمود عبد السميع رئيس مهرجان جمعية الفيلم على علاقة حسين فهمي القوية بالمهرجان من خلال مشاركة العديد من أفلامه في التنافس على جوائز المهرجان، بل وحصوله على عدد من الجوائز في التمثيل من المهرجان، بل ومشاركته في الدورات الثلاث الأخيرة كضيف شرف للمهرجان.

وأشار عبد السميع إلى أن فهمي حصل على جائزة أحسن ممثل دور أول عن دوره في فيلم “العار” من لجنة التحكيم في الدورة التاسعة من المهرجان والتي أقيمت عام 1983، بينما تنافس على تلك الجائزة خلال 8 دورات بعدد من الأعمال السينمائية التي تم اختيارها من عدد من النقاد، وهي فيلم “الإخوة الأعداء” في الدورة الأولى، و”المذنبون” في الدورة الثالثة، و”موعد على العشاء” في الدورة الثامنة، و”آه يا بلد آه” في الدورة الثالثة عشر، و”جري الوحوش” في الدورة الرابعة عشر، و”اللعب مع الكبار” في الدورة الثامنة عشر، و”مافيا” في الدورة التاسعة والعشرين.

وعلى الجانب الآخر أكد الفنان حسين فهمي سعادته كونه ضيف شرف المهرجان الذي يعتبره من أهم المهرجانات المصرية المحلية، قائلا: “هذا المهرجان كان ولا يزال حتى الآن في الحقيقة من أهم المهرجانات السينمائية في مصر لتاريخه الطويل ومصداقيته في جميع تفاصيله التي لها علاقة بصناعة السينما، فالمهرجان يكرم الفن السابع والفنانين المبدعين في مختلف المجالات والتخصصات السينمائية، كما يشمل رأي الجمهور من خلال جائزة خاصة بالجمهور وهذا شيء مهم، والحقيقة أن كل مهرجان سينمائي جاد هو إضافة للحراك السينمائي في مصر، ومكسب حقيقي لصنّاع وجمهور السينما”.