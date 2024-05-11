حالة عبدالله الرويشد الصحية تتصدر مجدداً.. هذا ما كشفته إبنته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد طمأنة الجمهور على حالته الصحية ومغادرته المستشفى، أثارت أسيل، إبنة النجم عبدالله الرويشد الجدل حول وضع والدها الصحي الغامض،الذي لم يكشف عنه بوضوح لطمأنة محبيه.

واكتفت الشابة بعبارة عبر منصة “إكس” كتبت فيها “اللهم اشفي والدي”، لتنهال عليها التعليقات والأسئلة حول حالته ووضعه في الفترة الحالية، وطلب الجمهور من عائلة النجم الكويتي توضيح حالته ووضع حدّ للشائعات والأخبار الخاطئة حول طبيعة مرضه ووضعه الصحي.

وأثارت أسيل الجدل في تغريدة ثانسة كتبت فيها “ربي إن أبي قد مسه الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهّم اشفِ أبي فلا شافي إﻻ سواك ربي أفرحنا بعافيته عاجلًا غير آجلٍ، اللهّم قر أعيننا برؤيته في أحسن حال”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع التغريدات وانهالت الدعوات لشفاء النجم الخليجي، متسائلين عن طبيعة مرضه وحالته الصحية إلا أن الشابة اكتفت بطلب الدعاء له ولم تنشر اي تفاصيل عن وضعه الآن، وحرص عدد كبير من المشاهير على الدعاء لنجمهم المفضل، متمنيين له دوام الصحة والعافية.

وكان إبن النجم الكويتي قد طمأن الجمهور على صحة والدها قبل فترة وأكد استقرار حالته الصحية واطمئنان الأطباء عليه، وبأنه يستكمل علاجه في منزله.