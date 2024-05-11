فن ومشاهير

يسرا تضع هذه الشروط للعمل مع مي عمر ومحمد رمضان

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي كشفت الفنانة الكبيرة يسرا عن إمكانية العمل مع الفنانين محمد رمضان ومي عمر ولكن بشروط.

وقالت يسرا: “أعمال محمد سامي جميلة ويذاكر جيدًا المواضيع والأشياء ويعرف ماذا يريد الناس وأي إنسان يحب أن يعمل معه”، مشيدة بفكرة مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.

وأضافت: “أنا تحدثت مع محمد سامي وقدمت التهنئة له على نعمة الأفوكاتو، كما قدمت التهنئة لفريق العمل”، مشيدة بفكرة بمحمد سامي وذكائه في التنفيذ.

وردت على سؤال: “هل من الممكن أن يجمعك عمل مع محمد رمضان أو مي عمر؟”، قالت: “لو هناك عمل سيجمعني مع محمد رمضان ومي عمر، ليس لدي مشكلة لكن أين سأكون في العمل، والمهم العمل يكبرني وعندما تعرض عليَّ هذا تكون تعرف قيمتي”.

وتابعت يسرا: “لا توجد مقارنة بين الجيل الحالي والجيل السابق من الفنانين، فلا يأتي أحد مثل أحد أو يأتي بدلًا منه”.

وأبدت يسرا إعجابها الشديد بدور كريم عبدالعزيز في الحشاشين قائلة: “كريم أعجبني جدًّا وكريم دائمًا في منطقة والدنيا في منطقة أخرى”.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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