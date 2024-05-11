خبر إصابة لطفي لبيب بشلل نصفي يحدث ضجّة.. وهو يعلّق!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الفترة الأخيرة، أنباء عن إصابة الفنان القدير لطفي لبيب بشلل نصفي، ما أبعده عن الفن خلال الفترة الحالية.

وفي تعليقه الأول عن تلك الأنباء قال لطفي لبيب: “بعد الشر عنى.. كل ما يقال أي كلام أنا بصحة جيدة”.

مؤكداً أن كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، معلقًا: أنا زي الفل ومتعاقد على فيلمين وأصور فيهما حاليًا، وكل ما يقال شائعات مغرضة”.

وأضاف: “سأبدأ قريباً في تصوير فيلم نور الريس بطولة مصطفى كامل، وأصور حاليًا فيلمًا مع مصطفى خاطر اسمه نحو أمية”.

يُذكر أن آخر ظهور للفنان لطفي لبيب كان خلال حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، حيث تم تكريمه ومنحه جائزة خاصة عن مشاركته في فيلم “وش في وش”، الذي شارك ضمن فعاليات المهرجان برئاسة الأب بطرس دانيال.

وتأثر لبيب أثناء لحظة تكريمه، ما دفعه أن يقدم امتنانه وشكره للقائمين على المهرجان معقبًا: “المستقبل هيبقى أحسن بدعواتكم، وهذه الجائزة أعطتني دافعًا للمستقبل”.