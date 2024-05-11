محمد عادل إمام يعلق على عودة “الزعيم” إلى شاشات السينما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” بوستر فيلم والده الزعيم عادل إمام “زهايمر” بعد قرار الفنانة إسعاد يونس إعادة عرضه لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد ميلاد الزعيم.

وعبر محمد إمام في تعليقه الأول على عودة والده من جديد لشاشات السينما عن امتنانه، لإعادة عرض فيلم “زهايمر” بدور السينما في المملكة العربية السعودية 16 أيار (مايو) الجاري، إذ كتب قائلاً: “لافتة جميلة من إخواتنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة”.

وكانت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي التي ترأس مجلس إدارتها الفنانة إسعاد يونس ويقودها السيد عمر الخواجة بالتعاون مع شركة فرونت رو قررت إعادة عرض أعمال الزعيم احتفاءً بعيد ميلاده، ووقع الاختيار على عرض آخر أعماله من إنتاج الشركة العربية، وذلك في إطار استراتيجية الشركة الجديدة نحو الاحتفاء بأيقونات فنية لها تاريخ عظيم في مصر والعالم العربي.

ووقع الاختيار على فيلم زهايمر الذي تم إنتاجه وعرضه عام 2010، وشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الراحل سعيد صالح، وإسعاد يونس، ونيللي كريم، ورانيا يوسف، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد رزق، والفيلم من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج عمرو عرفة.

من جانبه، قال أحمد صبيح مدير عام الشركة العربية، إن الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم من خلال عرض آخر فيلم له بالسينمات هو أقل تكريم لأهم رمز سينمائي عربي في القرن العشرين، منوهًا بأنه سيتم إقامة احتفالية للنجم الكبير بحضور أبطال الفيلم إضافة إلى عدد من نجوم الجيل الحالي.

وقالت إسعاد يونس، إن الاحتفال بعيد ميلاد عادل إمام وعرض آخر أفلامه بالسينمات، يعد أقل تقدير لرمز يعتبر فخرًا لكل صناع السينما المصريين والعرب وأيقونة يقتدي بها العاملون في الصناعة وأحد أهم رموزها العظيمة.

وأضافت سيتم عرض فيلم “زهايمر” في مصر والدول العربية، حتى تتمكن الأجيال الجديدة من مشاهدة آخر أعمال الزعيم السينمائية.