إياد نصار يكشف صعوبات دوره في مسلسل “إلا الطلاق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه مع برنامج ET بالعربي، كشف الفنان إياد نصار عن الصعوبات وأكبر التحديات التي واجهته أثناء الاستعدادات لتقديم دوره في مسلسل “إلا الطلاق” الذي يعرض حاليًا، بمشاركة دينا الشربيني وسلمى أبو ضيف.

قال إياد: “أكبر تحدي واجهني هو النص نفسه، الحكاية في عشر حلقات، كانت ممتعة والحكاية مضبوطة، لكن أيضًا هناك تحدي، هو في منطقة في النصف ما بين إيقاع الفيلم وإيقاع المسلسل هو مختلف عن المسلسل الطويل ومختلف عن الفيلم، سواء على ضبط المشاهد أو المشاعر والتحولات للشخصيات المختلفة”.

وكانت منصة “برايم” قد طرحت مسلسل “إلا الطلاق”، بطولة إياد نصار، دينا الشربيني، سلمى أبو ضيف، صفاء الطوخي، تأليف تامر كروان، وإخراج محمد بركة.

يُذكر أن إياد قد شارك في موسم رمضان الماضي، بمسلسل “صلة رحم”، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، سلوى محمد علي، عابد عناني، بتول الحداد، صفاء جلال.

وناقش المسلسل قضايا استئجار الأرحام، وتكون من 15 حلقة، وعرض في النصف الأول من شهر رمضان وحقق نجاحًا كبيرًا.

ودارت أحداثه في إطار درامي تشويقي، حول قضية تأجير الأرحام، من خلال قصة طبيب تخدير يدعى حسام والذي جسده إياد نصار، وزوجته ليلى والتي قدمتها يسرا اللوزي، وهو من إخراج تامر نادي.