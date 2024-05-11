مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بحفل زفاف ابنته، اليوم السبت 11 مايو، ومقرر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء .

وكان احتفل مصطفى كامل بعقد قران ابنته منذ أسابيع بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، أبرزهم حلمي عبد الباقى، والفنانة نادية مصطفي.

يستعد الفنان مصطفى كامل، لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم نور الريس، بطولة النجم عمرو عبدالجليل ورانيا التومي.

وينتظر مصطفى كامل، موعد طرح فيلم «نور الريس» والذي يشارك في بطولته النجوم عمرو عبد الجليل، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، ومحمد فاروق شيبة.

مصطفى كامل يعود للسينما بعد «قشطة يابا»

يعود مصطفى كامل للشاشة الكبير من خلال «نور الريس» بعد غياب طويلة، إذ كان آخر عمل سينمائي فيلم قشطة يابا، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول العديد من المشاكل الاجتماعي التي أثيرت خلال الفترة الأخيرة ومنها أزمة الدولار، وأغاني المهرجانات السلبية التي كان لها رد فعل سلبي على العديد من الشباب.

تفاصيل فيلم نور الريس

يشارك في بطولة العمل العدد من النجوم أبرزهم عمرو عبد الجليل، وفراس سعيد، ولطفي لبيب، وأحمد صيام، رانيا التومي، ومحمد سليمان، بوسي شاهين ومحمد فاروق شيبة، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، قصة مصطفى كامل، وإخراج مازن الجبلي.

آخر أزمة صحية للفنان مصطفى كامل

وكان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أصيب لوعكة صحية مفاجئة جعلته يلجأ للمتابعة الطبية اليومية وملازمة الفراش.

أعلن مصطفى كامل عن أزمتة الصحية من خلال منشور جديد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب:« الأخوة والأحباب والزملاء.. شكرًا لكل من اتصل بي أو أرسل رسائل للاطمئنان».

وتابع نقيب الموسيقيين: « لم أتمكن من الرد عليه طوال الفترة الماضية نظرًا لمروري بأزمة صحية شديدة ألزمتني الفراش ومتابعة الأطباء يوميًا.. الحمدلله رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا جميعًا ».

مصطفى كامل

آخر أعمال الفنان مصطفى كامل

وكان مصطفى كامل، طرح آخيرًا أغنية بعنوان "ابن المحظوظة" من كلماته وألحانه وتوزيع موسيقي باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية: «وأنا اللى فاكرك خلاص ماعدش لك عوزا بتدق زى الرصاص على بت زى القمر وأطعم من الموزه، آه يا محظوظ يا ابن المحظوظة، يـا قلبى ورجعت صغير السن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن يـا قلبى ورجعت صغير السـن يـا قلبى عــمال تـشـتــاق وتحن ».