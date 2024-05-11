إيمي سمير غانم لـ يسرا اللوزي بعد رحيل والدتها: "هنقعد معاهم في الجنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة للفنانة يسرا اللوزي بعد رحيل والدتها عن عالمنا مساء الخميس الماضي الموافق 9 مايو 2024.

ونشرت إيمي، صورة لها مع يسرا اللوزي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يسرا اللوزي حبيبتي وأختي وصاحبتي ربنا يقويكي ويصبر قلبك.. عارفة أن فراق الأم ده صعب والأب كمان أوي أوي.. إن شاء الله كلنا هنقعد معاهم في الجنة".

وشيعت جنازة والدة يسرا اللوزي، أمس الجمعة عقب صلاة العصر من مسجد عمر مكرم بمنطقة التحرير بحضور عدد من الفنانين بينهم دنيا سمير غانم وميرفت أمين وإياد نصار.

يذكر أن، أحمد اللوزي شقيق الفنانة يسرا اللوزي، أعلن عن وفاة والدته عبر منشور على حسابه الرسمي "فيسبوك"، وعلق: "سوسن راحت لمحمود".

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