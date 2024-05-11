بـ "فستان أبيض".. هالة صدقي تنشر صورة لها والجمهور: "أجمل عروسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة قديمة لها مرتدية خلالها فستانا أبيضا.

ونشرت هالة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح يوناني".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل عروسة" ، "جميلة من يومك" ، "إيه الحلاوة دي" ، "هتتجوزي امتى يا هالة؟" ، "أحلى وأجمل صباح" ، "العسل المظبوط" ، "الملكة القمر".

وكانت هالة صدقي، نفت في وقت سابق زواجها مرة أخرى، إذ وجه أحد متابعيها تعليقا قال فيه: "مبروك يا قمر الجوازة الجديدة"، لترد هالة: "كذب طبعا".

وكانت آخر أعمال هالة صدقي فيلم "الملكة" للمخرج سامح عبد العزيز.

كما أعلنت هالة صدقي طلاقها من زوجها سامح سامي رسميًا من محكمة أسرة قصر النيل بعد سنوات من رفعها لقضية الخلع.

اقرأ أيضا:

الحلفاوي عن مسلسل "الأصدقاء": "شفت تلاتة حبايبي حسيت إن هم اللي عايشين مش أنا"

أول تعليق لـ روبي بعد حفلها الأخير في وادي دجلة (فيديو)