وصول الملاكم فرانك سانشيز إلى الرياض للمشاركة في نزال "حلبة النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن وصول الملاكم الكوبي فرانك سانشيز إلى الرياض استعدادًا للمشاركة في نزال "حلبة النار" المقرر إقامتها يوم 18 مايو الجاري.

ونشر "تركي" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X" فور وصول الملاكم فرانك سانشيز الذي تم استقباله بالورود، كما احتسى القهوة العربي، وظهر وهو يلتقط صورة تذكارية مع فريق العمل الخاص به وعلق "تركي": "وصول الملاكم فرانك سانشيز إلى الرياض استعدادًا لنزال حلبة النار".

وسيضم "حلبة النار" عدد من مباريات الملاكمة لعدد من أبرز النجوم العالميين إلى جانب الحدث الرئيسي ما بين الملاكم الأوكراني أوليكسندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري.

وكشف "تركي" عن جوائز مالية تصل لـ 100 ألف دولار لمن يتوقع الفائز في النزال المرتقب، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وعلق: "بخطوة بسيطة، توقع الفائز في نزال الأبطال حلبة النار لفرصة ربح جوائز تصل إلى 100 ألف دولار".

وكان من المفترض إقامة مباراة "حلبة النار" يوم 17 فبراير الماضي، إلا أن تم تأجيله بسبب تعرض بطل الوزن الثقيل تايسون فيوري لإصابة فوق عينه اليمنى خلال تدريباته في الرياض، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وأعرب المتحدث الرسمي باسم الملاكم عن أسفه لتأجيل هذا الحدث المرتقب الذي ينتظره الملايين حول العالم.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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