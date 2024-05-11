بالصور- تجهيزات حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحتفل الفنان مصطفى كامل مساء اليوم السبت بحفل زفاف ابنته "فرح" على زوجها "يوسف عبد الحكيم" بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بعد أيام من عقد القران.

وتجري الاستعدادات وتجهيزات حفل الزفاف على قدم وساق وسط ترقب حضور العديد من نجوم الفن والغناء والإعلاميين.

واحتفل الفنان مصطفى كامل بعقد قران ابنته "فرح" يوم الخميس 2 مايو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبدالله و حماده ابو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

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