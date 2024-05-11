وفاة الشاعر أحمد عبد السلام الطحان والجمهور: "خبر حزين جدًا ومفاجئ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

رحل عن عالمنا اليوم السبت الشاعر أحمد عبد السلام وتقام صلاة الجنازة والدفنة عقب صلاة العشاء في مسجد حسام الدين بمنطقة شبين الكوم، محافظة المنوفية، على أن يقام العزاء غدًا الأحد في منطقة البر الشرقي.

وأعلن خبر الوفاة شقيق الشاعر أحمد عبد السلام الطحان عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ونعاه قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد عبد السلام الطحان (أحمد الطحان)، برجاء قراءة سورة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعن مكان العزاء قال: "يتقبل العزاء غدًا 12 مايو في منطقة البر الشرقي، عند الكوبري الجديد، شبين الكم، المنوفية، نرجو إذا كان أحمد مدينًا لأحد، أن يقوم بالتواصل معي أو مع أخيه حمدي الطحان، ومن لا يريد التواصل أرجو إبراء ذمته أمام الله من أي دين، ولا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم".

وحرص عدد كبير من متابعيه على نعيه عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي برسائل مؤثرة قائلين: "خبر حزين جدًا ومفاجئ، ادعو لأحمد بالرحمة والمغفرة وإن ربنا يثبته عند السؤال، البقاء لله أحمد الطحان، أحمد يا حبيبي ربنا يرحمك ويصبر حبايبك ويغفر لك، الشاعر الجميل أحمد الطحان في ذمة الله".

أحمد عبد السلام الطحان هو شاعر عامية من مواليد محافظة المنوفية وفاز بجائزة "أحمد فؤاد نجم" لشعر العامية عام 2019 المقدمة من مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية.

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