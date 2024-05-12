هنقعد معاهم في الجنة.. رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لـ يسرا اللوزي

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت النجمة إيمي سمير غانم، على توجيه رسالة مواساة لصديقتها النجمة يسرا اللوزي، بعدما فقدت الأخيرة والدتها مؤخرا.

نشرت إيمي صورة تجمعها بيسرا اللوزي، وعلقت عليها عبر حسابها بتطبيق انستجرام قائلة: "حبيبتي وأختي وصاحبتي ربنا يقويكي، ويصبر قلبك، عارفة إن فراق الأم ده صعب، والأب كمان اوي اوي، ان شاء الله كل".

وتستقبل الفنانة يسرا اللوزي، عزاء والدتها سوسن فؤاد المارديني، منزل الفقيدة بالزمالك من الجمعة إلى الأحد.

وكانت أقيمت صلاة جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزي، بمسجد عمر مكرم عقب صلاة الجمعة، وتواري الثرى بمقابر عائلة آل اللوزي بالإمام الشافعي.

إيمي سمير غانم ويسرا اللوزي

يذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي كان مسلسل "صلة رحم"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

قصة صلة رحم

يناقش مسلسل "صلة رحم" عملية استئجار الأرحام، من مختلف الجوانب الاجتماعية والقانونية والطبية والدينية، وتدور أحداثه على مدى تسعة أشهر هي الفترة التي تستغرقها عملية الحمل والولادة.

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، ويجسد دول البطولة كلًا من إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبد الغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد علي، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح