فيديو وصور- شيرين رضا وعمرو دياب يلتقيان في حفل زفاف بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيا الفنان عمرو دياب حفل زفاف مساء أمس الجمعة في الجونة وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء.

ونشر موقع "Et بالعربي" مقطع فيديو ظهر خلاله عمرو دياب وبجانبه الفنانة شيرين رضا التي كانت ضمن الحضور في لقاء جمعهما بعد غياب سنوات.

وظهر عمرو دياب بالفيديو وهو يلتقط عدد من الصور التذكارية بجانب شيرين رضا ورافقهما بالصور السيناريست تامر حبيب.

وأشعل "الهضبة" حفل الزفاف وقام بغناء باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل الحضور وكان من بينهم الفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي.

وكشف رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مؤخرًا حضوره حفل زفاف ابنة رئيس وزراء المغرب وكان متواجدًا الفنان عمرو دياب حيث أقيمت مراسم الزفاف في سرية تامة من قبل المنظمين، إلى جانب "الهضبة" الذي لم يكشف أو ينشر أي تفاصيل تخص حضوره حفل الزفاف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت يوم 15 يونيو المقبل.