"عايزين نولعها".. مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة مصطفى كامل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يقام مساء اليوم السبت حفل زفاف فرح ابنة الفنان مصطفى كامل بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والشخصيات العامة.

وأشعل الفنان مصطفى قمر حفل الزفاف وقام بغناء وصلة من أغانيه الرومانسية وسط رقص مصطفى كامل وابنته فرح، ليقوم "كامل" بتحيته بعدها وعلق "قمر": "عاوزين نولعها.

وأحيا إحدى فقرات الحفل الفنان مدحت صالح وقام بغناء أغنيته الشهيرة "قلب واحد" وسط رقصة رومانسية بين العروسين.

وظهر "مصطفى" كامل بحفل الزفاف وهو يرافق ابنته مع عريسها ولم يتمالك نفسه من البكاء فرحًا بزفاف ابنته.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف وهم الفنان حلمي عبد الباقي، الفنانة نادية مصطفى، الفنان أحمد عصام، الفنانة بشرى، الفنان مدحت صالح، الفنان صبري فواز، إلى جانب عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين الذين حرصوا على الحضور والتهنئة.

واحتفل الفنان مصطفى كامل بعقد قران ابنته "فرح" يوم الخميس 2 مايو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبدالله و حماده ابو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

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