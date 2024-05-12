بكاء مصطفى كامل في حفل زفاف ابنته.. 25 صورة لنجوم الوسط الفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أقيم مساء أمس السبت حفل زفاف "فرح" ابنة الفنان مصطفى كامل وذلك بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة بحضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلاميين الذين حرصوا على التواجد وتهنئة مصطفى كامل.

وشهد حفل الزفاف بكاء الفنان مصطفى كامل فرحًا بزواج ابنته ودخولها عش الزوجية ولم يتمالك دموعه ليقوم باحتضانها وسط تصفيق المتواجدين.

وحرص عدد كبير من نجوم الغناء على إحياء حفل الزفاف منهم الفنان مصطفى قمر الذي قام بغناء عدد من أغانيه الرومانسية، إلى جانب الفنان مدحت صالح الذي قام بغناء أغنيته الشهيرة "قلب واحد" وسط رقصة رومانسية من العروسين.

وحضر الحفل عدد من النجوم وهم الفنانة بشرى، الفنانة نادية مصطفى، الفنان حلمي عبد الباقي، الفنان صبري فواز، الفنان أحمد عصام، إلى جانب عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

احتفل الفنان مصطفى كامل بعقد قران ابنته "فرح" يوم الخميس 2 مايو بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبدالله و حماده ابو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

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