شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يبدأ حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأغنية بنتى وحبيبتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل بأغنية بنتي وحبيبتي التي قدمها الفنان مدحت صالح وسط ألعاب الفاير وركس.

وحضر منذ قليل، كل من الفنان مدحت صالح والفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفي وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية لحفل زفاف "فرح" ابنة مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من: الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.