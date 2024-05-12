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القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى قمر على إحياء حفل زفاف ابنة النجم مصطفى كامل الذي يقام داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم مجموعة من أغانيه، منها: السود عيونه وجات تصالحني، كما غنى يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى، مع رقص مصطفى كامل.

وبدأ حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل بأغنية بنت وحبيبتي الذي قدمها الفنان مدحت صالح وسط ألعاب الفاير وركس.

وحضر مذ قليل، كل من الفنان مدحت صالح والفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، واعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية لحفل زفاف "فرح" ابنة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية .



مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة مصطفى كامل