شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى ووليد توفيق ودياب يتألقون بأغنياتهم فى حفل زفاف ابنة مصطفى كامل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق عدد من نجوم الغناء في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتقديم عدد من أغنياتهم، وهم: وليد توفيق، أحمد جمال، حماقي، دياب، محمد محيى، محمود الليثي، بوسي، كما حضرت الفنانة دينا.

كما تألق النجم تامر حسني في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، حيث قدم أغنية حلو المكان التي تفاعل معها الحضور، وأغنية "هادلعني"، كما غنى مع مصطفى قمر ديو لأغنية "حبيب حياتي"، كما غنى أغنية "كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.

وحضر لحفل الزفاف منذ الدقائق الأولى كل من: الفنان مدحت صالح والفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، مصطفى قمر، بشرى، أيمن عزب، أحمد عصام ومحمد رجب.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من: الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وايمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.



حفل زفاف ابنة مصطفي كامل