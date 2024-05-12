شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق بأغانيه فى حفل زفاف ابنة مصطفى كامل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر عاشور على حضور حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وقدم من خلاله عددا من أغانيه منها دي حكاية وناوي يرجع وتسلم.

وتألق عدد من نجوم الغناء في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتقديم عدد من أغنياتهم، وهم: وليد توفيق، أحمد جمال، حماقي، دياب، محمد محيى، محمود الليثي، بوسي، كما حضرت الفنانة دينا.

كما تألق النجم تامر حسني، حيث قدم أغنية حلو المكان التي تفاعل معها الحضور، وأغنية "هادلعني"، كما غنى مع مصطفى قمر ديو لأغنية "حبيب حياتي"، كما غنى أغنية "كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.

وحضر لحفل الزفاف منذ الدقائق الأولى كل من: الفنان مدحت صالح والفنان صبري فواز والفنانة نادية مصطفى وزوجها الفنان أركان فؤاد، الفنان حلمي عبد الباقي، وأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، مصطفى قمر، بشرى، أيمن عزب، أحمد عصام ومحمد رجب.

واحتفل الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية منذ 10 أيام، بعقد قران ابنته "فرح"، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الاحتفال بالطبل والمزمار البلدي، وسط حضور أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من: الفنان مصطفى قمر وحمادة هلال وإيهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية، منهم: منصور هندي وخالد بيومي وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.



اشرف زكى وخالد عبد الجليل



الليثى وعماد زيادة



بشرى فى حفل زفاف ابنة مصطفى كامل



بوسى واحمد جمال



بوسى وعماد زيادة



تامر حسنى وادوراد



حماقى وحمدى بدر وكاريكا



حماقى وحمدى بدر



دياب وتامر حسنى والليثى



سليم سحاب وصلاح عبد الله



عماد زيادة ومصطفى كامل



محسن جابر وهانى مهنى



محمد محى ومحمد ابو داود



محمد منير ومصطفى كامل



محمود الليثى وليد سعد



منير وكاريكا ومصطفى كامل



هانى محروس والليثى وعزيز الشافعى



وليد توفيق ودينا