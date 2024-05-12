شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السبكي: أعشق الملاكمة منذ صغري واستفدت منها في مشاهد الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج كريم السبكي، خلال ندوة صناع عمل فيلم شقو باليوم السابع، إنه يهوي رياضة الملاكمة منذ صغره وهى من أقرب الرياضات القريبة إلى قلبه ولذلك استفاد منها في تنفيذ مشاهد الأكشن في فيلم "شقو".

وأوضح كريم السبكي، أن مدرب الملاكمة الخاص به، حضر العرض الخاص للفيلم وأشاد بمشاهد الأكشن وبصحة أداء عمرو يوسف لمشاهده الذي يؤدي فيها دور الملاكم، مشددًا على الاهتمام بهذه التفاصيل كانت السبب فى خروج الفيلم بشكل جيد للجمهور، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الإمكانيات الجسمانية لعمرو يوسف ساعدته على ذلك، لأن ليس كل الممثلين يستطيعون تأدية مثل هذه المشاهد حتى في السينما العالمية، لكن المشاهد الصعبة داخل "شقو" قام بها عمرو وكذلك محمد ممدوح الذي أصر على تقديم المشاهد الصعبة بنفسه أيضًا.

‎فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

‎فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.