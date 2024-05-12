"فرح أولادي".. مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة نقيب المهن الموسيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الفنان مصطفى قمر، على حضور حفل زفاف نجلة الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، في أحد الفنادق الكبرى، بمنطقة وسط البلد.

وقدم مصطفى قمر فقرة غنائية، إذ ألهب حماس الجماهير، بأغنية: "جت تصالحني"، قائلا: "ده فرح أولادي ومصطفى كامل أبو الجدعنة كلها".

وظهر "مصطفى" كامل بحفل الزفاف وهو يرافق ابنته مع عريسها ولم يتمالك نفسه من البكاء فرحًا بزفاف ابنته.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور حفل الزفاف وهم الفنان حلمي عبد الباقي، الفنانة نادية مصطفى، الفنان أحمد عصام، الفنانة بشرى، الفنان مدحت صالح، الفنان صبري فواز، إلى جانب عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين الذين حرصوا على الحضور والتهنئة.