"يكون كريم".. ندا موسى تكشف مواصفات فتى أحلامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة ندا موسى، عن مواصفات فتى أحلامها الذي تنتظر الارتباط به.

وقالت ندا، ببرنامج "سبوت لايت": "يكون حقيقي وحنين ويكون فاهمني كويس وفاهم نفسه قبل ما يفهمني عشان نفهم بعض".

وأضافت ندا موسى: "ويكون كريم في أخلاقه، والكرم مش معناه إنه يصرف وخلاص".

على جانب آخر، تنتظر ندا موسى عرض الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" المذاع عبر منصة "نتفليكس".

وتقدم "ندا" بالعمل شخصية "نسرين" التي تواصل رحلتها مع صديقتها علا عبد الصبور التي تجسد دورها الفنانة هند صبري ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا".

وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا" تطورا كبيرا في الأحداث والعلاقات الإنسانية وعلاقة الصداقة بين "نسرين" و"علا" والتي تزداد قوة مع مواجهة الكثير من المواقف والتحديات.

ويشارك في بطولة العمل نخبة من الممثلين من بينهم هند صبري، ظافر العابدين، ندا موسى، سوسن بدر، طارق الإبياري، محمود الليثي، وإخراج هادي الباجوري.