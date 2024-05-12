شكرا لقرائتكم خبر عن كريم السبكى لـ"الخليج 365": كان هناك تفاهم بينى وبين مؤلف فيلم شقو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج كريم السبكي، إن الإنتاج الشيء الأساسي الذي تعلمه، لكنه يحب الإخراج؛ لأنه بالنسبة إليه هواية أكثر من كونه عملا، ولا بد من الحفاظ عليه كهواية، ويريد أن يقوم بإخراج تجارب أكثر، لكن ذلك متوقف على أن تكون هناك أفكار مميزة لأنه لا يريد مجرد الإخراج.

‎وأضاف كريم السبكي، إنه من الممكن ألا تتوافق آراء المخرج والمؤلف معا، لكنه على العكس من ذلك كانت هناك كيمياء بينه وبين وسام صبري وكان هناك تفاهم بيناهم كبير.

وفيما يخص تحويل رواية رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان" أكد أن معالجة "شقو" للرواية مختلفة تماما وبعيدة عن كل المعالجات التي قدمت من قبل، حتى أن كثيرا من النقاد قالوا إنه كان من الممكن عدم كتابة جملة مستوحاة من رواية تشاك هوجان لأنها مختلفة لكن كان لا بد من وضعها لأننا استوحينا الفكرة الأساسية منها.

‎وتابع: اجتمعت مع وسام صبري وكانت لي رؤيتي في الكتابة، لأنني كنت أقوم بكتابة مشاريعي أثناء الدراسة، ولا بد أن يكون المخرج على دراية بكتابة السيناريو وبكافة عناصر الدراما.

‎فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

‎فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.