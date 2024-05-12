شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع الموسيقى أسامة الهندى: فخور بتعاونى مع الهضبة في 60 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الموسيقار أسامة الهندى ضيفًا على برنامج "نص تون" الذى يقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله على "تليفزيون الخليج 365" وفى هذا اللقاء كشف الموزع أسامة الهندى عن أنه تعاون مع الهضبة عمرو دياب ما يقرب من 60 أغنية كما كشف أيضًا عن أنه تعاون في بديات حياته الموسيقية مع عمرو دياب كمهندس صوت.

وأكد الهندى أن أول أغنية كانت بداية انطلاقاته في عالم الغنائى هي "زى غيرها" و"عاشق بحب" للفنان إيساف، ثم تعاونه مع الكينج محمد منير في "بحر الحياة" وأغنية "أقر أنا المذكور أعلاه" ثم وزع للكينج 10 اغانى في ألبوم "طعم البيوت" لذلك يعتبر منير "الأب الروحى" وتوالت نجاحاته مع معظم نجوم الوطن العربى.

كما أضاف الهندى فى لقائه أنه قام بعدة تجارب مع الديفا سميرة سعيد لكن لم يأتِ النصيب لكى يتعاونا سويا، متابعًا: أتمنى أن أتعاون من مطربين موهوبين جدد لكى أستطيع أن أضع بصمتى الموسيقية فى أعمالهم".