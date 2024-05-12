شكرا لقرائتكم خبر عن ريم سامى تحتفل بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الفنانة ريم سامى وشقيقة المخرج محمد سامى بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازى يوم الجمعة المقبل في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل، وذلك بحضور عائلتها والأصدقاء ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة، ومن المقرر أن يُحيي حفل الزفاف مجموعة من النجوم المطربين.

وكانت قد احتفلت الفنانة ريم سامى، شقيقة المخرج محمد سامى، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد المغازى الشهر الماضى، في جو عائلى، بحضور عدد من الأصدقاء والأقارب، في منزل السيد عبد العزيز سامى والدها، بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة وبعض الأصدقاء.

يشار إلى أن آخر أعمال ريم سامى مسلسل حدوتة منسية بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، دعاء حكم، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، أحمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه.

