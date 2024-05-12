مكتبة مصر العامة تحتفل بعيد ميلادها بحضور الريدي والطايفي

ياسر رشاد - القاهرة -



احتفلت مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، وبالتحديد في الفرع الرئيسي للمكتبة بالدقي، بعيد ميلادها، بمشاركة فرقتي التخت العربي، والتنورة، التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة.

حضر الاحتفالية السفير عبد الرؤوف الريدي، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، ورانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة بالدقي، والسفير عبد الرحمن صلاح، والسفير مروان بدر، والسفير محمد توفيق، والسفير عادل المليجي، والسفير محمد الشاذلي، والسفير يوسف زادة، والكاتب مصطفى عبد الله، والدكتور عادل عبد الرحمن، والدكتورة علا يوسف، ومجموعة من الشخصيات الثقافية، والشخصيات العامة.



بدأت الاحتفالية، بتقديم فرقة التخت العربي، مجموعة من المقطوعات الموسيقية المختلفة التي تعبر عن الفن المصري الأصيل، الذي أثرى وجدان العديد من الأجيال المختلفة في المجتمع المصري والعربي، وتفاعل الجمهور مع تلك المقطوعات التي نال إعجابهم، تلاها عرض لفرقة التنورة التراثية.

الريدي: مكتبات مصر العامة ساهمت في خروج جيل واعي وقادر على التصدي للأفكار الهدامة



وأشاد السفير عبدالرؤوف الريدي، بالدور المؤثر والمتطور الذي تلعبه مكتبات مصر العامة في الحياة الاجتماعية، مؤكدا على مساهماتها في خروج جيل واعي وقادر على التصدي للأفكار الهدامة، فضلا عن دورها البارز في النهوض بالأجيال الجديدة وتنمية عقولهم.

وأضاف الريدي، أن مكتبات مصر العامة، مر على تأسيسها ما يقرب من 30 عامًا، وانتشرت في كافة أنحاء الجمهورية، من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، مؤكدًا أنها تحرص على تقديم الخدمات الثقافية والفنية المتنوعة لجمهورها من كل الفئات، وحققت في هذا السياق نجاحًا كبيرًا على مر السنوات الماضية.

الطايفي: مكتبات مصر العامة مركزًا تنويرًا في كافة محافظات الجمهورية



ومن جانبه قال السفير رضا الطايفي، إن مكتبات مصر العامة، وجدت لتبقى وتستمر وتنجح وتنتشر، فهي لم تنفرد بذاتها وإنما حدودها تمتد بحدود الوطن في شماله وجنوبه وشرقه وغربه صعيده ودلتاه، كما أنها تمثل كيان وأيقونة ثقافية تنشر فكرها وإبداعها في كل المكتبات المنتشرة في محافظات مصر، لافتا إلى أنها بدأت من الدقي وانطلقت إلى كافة محافظات الجمهورية، وتعد مركزًا تنويرًا في كافة محافظات الجمهورية، يقدم الفكر والكتاب والتوعية المختلفة، والأنشطة المتنوعة للكبار والصغار، ولا يقتصر دورها على أهمية القراءة أو تقديم الكتاب، إنما تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة، سواء الفنية، أو التعليمية، أو التكنولوجية، كما أنها تقدم أنشطة تواكب التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

وأضاف أن مكتبات مصر العامة تواكب أفكار وخطط الجمهورية الجديدة، من ناحية بناء الإنسان، وتمكين المرأة، وذوى القدرات الخاصة، التي تحرص الدولة على دمجهم في المجتمع، وتقدم لهم كافة الخدمات، والأنشطة لدعمهم، وإكتشاف المواهب منهم، وتنميتها ورعايتها في المجالات المختلفة، وذلك لتحقيق العدالة الثقافية.

وأوضح أن مكتبات مصر العامة، تضم أيضًا مجموعة من المكتبات المتنقلة التي تنشر في كافة المحافظات، الأمر الذي يسهل عليهم تقديم الخدمة الثقافية في كل المراكز والنجوع المختلفة، ووصل الخدمة إلى المواطن أيا كان موقعه ومكانه.

بينما أوضحت رانيا شرعان، أن مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، تقدم الأنشطة الثقافية لجميع فئات المجتمع من سن ٣ سنوات فيما فوق، وتهدف إلى نشر الوعي الثقافي والوطني للمواطنين ذات البعد التعليمي والتربوي، وتستهدف تحقيق رسالة الدولة في رفع المستوى الثقافي للإنسان المصري، وتقدم خدماتها وأنشطتها للكبار والأطفال، كما تقدم برامج ثقافية مختلفة لتحقيق هذا الغرض، بالنسبة لبرامج الأطفال: تقدم المكتبة أنشطة تعليم اللغات والعلوم والرياضيات وأنشطة ترفيهية ومهرجانات وأنشطة حركية ومعسكرات الكشافة ودورات الشطرنج وأنشطة الحكي وأنشطة الحاسب الآلي والبرمجة وأنشطة فنية مثل الرسم الأكرليك والرسم بالرصاص وغيرها، وأنشطة الحلي والاكسسوارات.

بالنسبة لقسم الكبار، يقدم الخدمات القرائية وأنشطة تساعد على تمكين المرأة مثل: التفصيل والتطريز والمكرمية، وأنشطة الخط العربي للكبار والصغار، فضلًا عن منحة مجانية من مدرسة خضير البورسعيدي لتعليم الخط العربي.

وتقدم المكتبة سلسلة من الندوات الشهرية التي تتميز بالتنوع وتغطية الموضوعات التي تهم المستفيد مثل: ندوات عن الصحة والتعليم والتنمية البشرية وندوات ثقافية بالتعاون مع السفارات المختلفة لتفعيل الحوار بين الحضارات وندوات أدبية وشعرية ومناقشة الكتب وإقامة حفلات للتوقيع وندوات رفيعة المستوى يشارك فيها كبار الشخصيات لمناقشة موضوعات مطروحة على الساحة، هذا بالإضافة إلى المكتبات المنتقلة والتي نقلة نوعيه لعمل زيارات شهرية لعدد من الأماكن لتقديم الخدمات المتنوعة.

وتتيح خدمات المكتبة الثابتة لجميع المستفيدين من إعارة كتب وأنشطة ودورات تدريبية وثقافية وتتميز بأنها تقوم بزيارة شهرية ثابتة في نفس المكان لتحيق الاستفادة من الخدمات، وتهتم بالمناطق العشوائية، وقرى حياة كريمة التابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة.

كما تقدم المكتبة دورات تدريبية معتمدة في مجال التحول الرقمي وبرنامج ومنح تدريبية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحو الأمية الرقمية وتنمية مهارات الحاسب الآلي لدى الشباب والكبار، ودورات تدريبية عن القيادة الإدارية والتسويق الإلكتروني وغيرها وتقديم دورات للغة الإنجليزية المعتمدة.

تعد مكتبة مصر العامة من أكبر المكتبات العامة في مصر ومن أفضلها على الإطلاق، فهي واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، وذلك نتاج تعاون دولي مصري ألماني مشترك يضم ثلاثة أطراف هي: «وزارة الثقافة المصرية ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة برتلسمان الألمانية وهي مؤسسة أهلية ألمانية تعمل في مختلف مجالات الخدمة العامة بما فيها مجال المكتبات العامة، وجمعية الرعاية المتكاملة وهي مؤسسة أهلية مصرية».

تقوم فلسفة المكتبة على أن المكتبة: رسالة.. ورؤية.. وواقع حي يتفاعل مع الجمهور، وهي الأساس للبنية الثقافية في المجتمع، وتهدف المكتبة إلى تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة وتنمية هذه المواد وتحديثها بما يفي برغبات واحتياجات أعضاءها، كما تهدف إلى توفير وسائل التعليم الذاتي مدى الحياة.

تسعى المكتبة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق وأحياء القاهرة الكبرى، وذلك عن طريق إنشاء فروع لها في المواقع المختلفة بالقاهرة، ومحافظات الجمهورية، ولعبت المكتبة دورًا بارزًا في تأسيس العديد من الأجيال المختلفة ثقافيًا.