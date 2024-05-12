أغنية صابر الرباعي "الباشا" تتجاوز المليون مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تخطت أغنية الباشا للمطرب صابر الرباعي حاجز المليون مشاهدة وذلك بعد ٢٤ ساعة من طرحها على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية حققت مليون و٤٠٠ ألف مشاهدة، ونالت إعجاب الجمهور، وعلقوا عليها: "صابر من أحن وأفخم الأصوات في الوطن العربي، اختيار موفق للعنوان وأغنية هتكسر الدنيا، ابدعت يا أميرنا صوتك طرب".

الباشا من كلمات محمد أبو نعمة وألحان محمود الخيامي وتوزيع طارق عبدالجابر، ومن إنتاج شركة R&M المملوكة لصابر الرباعي وعلي المولى.

الباشا من الأغاني الصيفية الخفيفة التي يقدمها صابر لأول مرة بشكل مختلف، وفيها يتغزل بحبيبته التي يصفها بـ"الباشا" على الطريقة المصرية.

وتقول كلمات الأغنية: الباشا أبو وردة في خده بيمسي على الحلوين، ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اتنين، من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات، ده جمال وأصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات".