هل جنيفر لوبيز أغنى من بن أفليك؟ إليكم حجم ثروتها

عندما تتحدّث عن الأزواج الأقوياء، يجب أن تذكر جنيفر لوبيز وبن أفليك. الزوجان اللذان عادا معًا بعد عقود من الانفصال وحياة كاملة منفصلة عن بعضهما البعض. كلاهما ليسا ممثلَين بارعَين فحسب، بل أيضًا منتجَي أفلام، كما تتمتع جنيفر لوبيز أيضًا بمهنة موسيقية متميزة. ولكن هناك واحد أكثر ثراءً من الآخر، وهو بالتأكيد ليس بن أفليك.

في الواقع، تبلغ ثروة جنيفر لوبيز أكثر من ضعف ثروة بن أفليك. لقد حصلت على دخل كبير على مدار أكثر من ٢٠ عامًا من حياتها المهنيّة المتعدّدة الأوجه في عالم الترفيه.

دعونا نلقي نظرة على صافي ثروة جنيفر لوبيز الحالية ومدى اختلافها عن صافي ثروة زوجها.

لنبدأ بالأفلام، تجني جنيفر لوبيز حاليًا حوالي ١٠ ملايين دولار لكل فيلم تلعب فيه دور البطولة. مقابل مشاركتها الكبيرة في فيلم “Selena”، حيث يقال إنها حصلت على مليون دولار. وفي التلفزيون، حصلت لوبيز على مبلغ ضخم قدره ٢٠ مليون دولار لموسم واحد من مشاركتها في برنامج “أميركان أيدول” كقاضية.

في مجال الموسيقى، باعت لوبيز بالفعل أكثر من ٨٠ مليون سجّل في جميع أنحاء العالم، ويقال إنها حققت ٥٠ مليون دولار مقابل جولتها العالمية Dance Again اعتبارًا من عام ٢٠١٢.

إذا حسبنا ذلك وصفقات الرعاية المتعدّدة الخاصة بها، تقدّر فوربس أن صافي ثروة جنيفر لوبيز يبلغ ٤٠٠ مليون دولار.

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ما هي ثروة بن أفليك الصافية؟

لقد جمع بن أفليك ثروته بشكل خاص تقريبًا من صناعة الأفلام كممثل ومنتج. في الواقع، حصل بن أيضًا على العديد من الأوسمة من مهنة امتدت أيضًا لأكثر من عقدَين من الزمن. جاءت استراحته الكبيرة عندما شارك في كتابة وتمثيل فيلم Good Will Hunting الحائز على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي. ووفقا لمجلة فوربس، تبلغ القيمة الصافية لثروة بن أفليك ١٦٠ مليون دولار.

وهذا ما يجعل لوبيز وأفليك أحد أغنى الأزواج في العالم.