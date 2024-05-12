بالصور- شيرين رضا وعمرو دياب يفاجئان المتابعين بأحدث ظهور لهما

حظيت صورة جمعت الممثلة شيرين رضا بزوجها السابق الفنان عمرو دياب على اعجاب المتابعين وروّاد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بالعلاقة المميزة التي تربط الثنائي بعد انفصالهما خاصة بعدما ظهرا في حالة واضحة من الانسجام والسعادة خلال حضورهما حفل زفاف في الجونة.

وضمن أجواء مبهِجة، ظهرت “رضا” في الصورة وهي تضع يَدِها على كتف “دياب” وكانا بصحبة السيناريست تامر حبيب وبعض الأصدقاء.

وقد احيا عمرو دياب حفل الزفاف والتقى في المناسبة بزوجته السابقة شيرين رضا وجمعتهما صورة مميزة تدل على الاحترام والتقدير المتبادل بينهما رغم الانفصال.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

الجدير ذكره أن شيرين سبق وكشفت في مقابلة تلفزيونية تفاصيل انفصالها عن عمرو دياب، إذ لفتت انها تزوجت الأخير لمدّة ثلاث سنوات بعدها ازدادت الخلافات كثيرًا بينهما، ما دفعهما الى اتخاذ قرار الطلاق والمحافظة على صداقتهما.