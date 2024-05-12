ألحان زمن الفن الجميل بمعهد الموسيقى

ياسر رشاد - القاهرة -

ضمن فعاليات الثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفل للتخت الشرقي بمشاركة نخبة من عازفى الأوبرا وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 14 مايو على مسرح معهد الموسيقي العربية .

يتضمن البرنامج باقة من الألحان الشهيرة منها فتافيت السكر ، خطوة حبيبى ، بنت البلد ، ذكرياتى ، ألف ليلة وليلة ، يامسافر وناسى هواك ، كل ده كان ليه ، على قد الشوك ، الحب كله ، انساك ده كلام ، تلات سلامات ، على الحلوة والمرة ، ساكن في حي السيدة ، جميل وأسمر ، سألوني الناس عنك ، نسم علينا الهوى وغيرها .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا تسعى لإثراء الساحة الفنية بمزيج من العروض المتنوعة للإرتقاء بالذوق العام وتنمية وتطوير وجدان المجتمع من خلال الإبداع .

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا