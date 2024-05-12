تفاصيل فوز فيلم المرهقون لعمرو جمال بجائزتين في مهرجان أفلام السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد عرضه في مهرجان أفلام السعودية، فاز فيلم المرهقون للمخرج عمرو جمال بجائزة النخلة الذهبية للفيلم الخليجي الروائي الطويل، وجائزة أفضل ممثلة والتي حصلت عليها الممثلة اليمنية عبير محمد.

عُرض فيلم المرهقون مؤخرًا في مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد كما شهد عرضه الأول في العالم العربي بمهرجان بغداد السينمائي في العراق، بعد مسيرة طويلة بمختلف المهرجانات السينمائية بدأت بعرضه العالمي الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي حيث حصل على جائزة منظمة العفو الدولية وحل في المركز الثاني كأفضل فيلم روائي في قسم البانوراما بتصويت الجمهور.

توالت بعدها المهرجانات والجوائز التي حصل عليها الفيلم مثل جائزة أفضل إخراج وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان فالنسيا وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان ديربان السينمائي الدولي، وجائزة هوغو الذهبية من مهرجان شيكاغو السينمائي.

تتابع قصة الفيلم معاناة زوجين في إيجاد طريقة للإجهاض رغم موقف مجتمعهما المحافظ تجاه هذا الأمر، مما يجبر العائلة على اتخاذ قرارات صعبة للنجاة من هذا المأزق.

فيلم المرهقون من إخراج وإنتاج عمرو جمال وشارك في كتابة السيناريو مازن رفعت، وشارك في إنتاجه أمجد أبو العلاء مخرج فيلم ستموت في العشرين، أول فيلم سوداني يترشح لجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي والحائز على العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات مثل فينيسيا والجونة وأيام قرطاج السينمائية. يشارك في بطولة الفيلم عبير محمد وخالد حمدان وسماح العمراني وأوسام عبد الرحمن.

وحظي الفيلم بإشادات نقدية واسعة ومميزة من مختلف النقاد ومجلات السينما مثل سكرين دايلي، اندبندنت عربية، وThe Film Verdict، وCritic's Notebook. وقالت عنه بسمة المهدي لمجلة نيو لاينز "تصوير المخرج لكفاح البطلين للحفاظ على سقف فوق رؤوس أطفالهما الثلاثة هو بمثابة تذكير صارخ بقوة السينما في نقل التعقيدات الحميمة للحياة اليومية للمدنيين في ظل الحرب."