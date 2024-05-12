15 عرضا مسرحيا في مهرجان إيزيس لمسرح المرأة.. تونس ضيف الشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحتفي مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بتونس كضيف شرف دورته الثانية التي تشهد مشاركة 15 عرضا مسرحيا، من 7 دول مختلفة، هي: مصر وتونس والمغرب والعراق واليابان وإسبانيا والنمسا.

وتقول المخرجة والكاتبة عبير علي حزين مديرة المهرجان إنه في إطار احتفاء المهرجان بضيف الشرف هذا العام دولة تونس الشقيقة، تقام عدة فعاليات، فبالإضافة إلى تكريم اسم الفنانة والمخرجة التونسية الراحلة رجاء بن عمار أحد أهم رموز المسرح التونسي، يقدم المهرجان ضمن برنامجه ثلاثة عروض مسرحية من تونس.

وأضافت أن مركز الفنون الدرامية والركحية بتطاوين يقدم عرض "شعلة" للمخرجة أمينة الدشراوي، ومن أريانة "بلا عنوان" إخراج مروة المناعي، وعرض "قبيلة" إخراج صابرين غنودي، مشيرة إلى أن المهرجان ينظم أيضا ورشتين فنيتين، الأولى للفنانة التونسية سيرين قنّون تحت عنوان "نحت الشخصيات- البنية التشريحية مدخلا"، والثانية للفنانة التونسية وفاء الطبوبي تحت عنوان "فن إعداد الممثل من الخطاب الجسدي إلى الخطاب اللفظي".

وقالت الكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم مديرة المهرجان إن 62 عرضاً تقدموا للمشاركة في المهرجان، واختارت لجنة المشاهدة منها 15 عرضًا من 7 دول، فبالإضافة للعروض التونسية، يضم برنامج المهرجان عرضان من المغرب هما "كراش" تأليف وإخراج فاطمة الزهراء، و"فاتي اريان" إخراج مولاي الحسن الإدريسي، ومن العراق تشارك د.عواطف عبدالنعيم المكرمة في هذه الدورة بعرض "أنا وجهي" من تأليفها وإخراجها، ومن النمسا عرضي "ميموري" إخراج نيكار حسيب، و"باولا" أداء إيريس هيتزنجر وإخراج اديتا براون، ومن إسبانيا "اليعسوب " لفرقة ميكر أوبرا، ومن اليابان "ديراياما" إخراج إيرينا ساجي.

كما وقع الاختيار على 5 عروض من مصر، وهي: "فريدة " إخراج أكرم مصطفى، "سر الأريكة" إخراج إيمان زكي، و"ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" إخراج مايكل مجدي، وعرضي الرقص المعاصر "في يوم وليلة" إخراج وتصميم نرمين حبيب، و"برقع الحيا" إخراج وتصميم شيرين حجازي.

تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من المراكز والمؤسسات، منها: هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة وستوديو عماد الدين وكلتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، وسامي أمين، والمركز الثقافي الفرنسي.