موعد احتفال ريم سامي بحفل زفافها على محمد المغازي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة ريم سامي وشقيقة المخرج محمد سامى للاحتفال بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازى يوم الجمعة المقبل في أحد فنادق القاهرة المطلة على النيل.

ويأتي ذلك بحضور عائلتها والأصدقاء ومجموعة كبيرة من الفنانين والشخصيات العامة، ومن المقرر أن يُحيي حفل الزفاف مجموعة من النجوم المطربين.

وكان احتفلت الفنانة ريم سامي بعقد قرانها على رجل الأعمال محد المغازى بحضور الأصدقاء والأقارب فى جو عائلى، حيث كانت ريم قد احتفلت بخطويتها يناير الماضى .

وكانت حرصت الفنانة الشابة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي على الاحتفال بخطوبتها على شاب يدعى محمد المغازي، وذلك في حضور الأسرة والأصدقاء المقربين فقط في أجواء عائلية بسيطة ومبهجة.

ريم سامي ومحمد المغازي

ريم سامي بفستان أبيض أنيق فى حفل خطبتها

وظهرت ريم سامي في حفل خطوبتها بإطلالة بيضاء من خلال فستان أبيض قصير أعلى الركبة، كما حرصت على ارتداء حذاء بكعب عالي، وظهر خطيبها ببدلة سوداء وقميص أبيض وكرافت باللون النبيتي، وظهر هو الآخر بصور رفقة عائلته.

اقرأ أيضًا

ريم سامي فى حدوتة منسية

وتستعد الفنانة ريم سامي حاليًا لمسلسل حدوتة منسية إلى جانب الفنانة سوسن بدر وكل من النجوم أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقة، والعمل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

ريم سامي ومحمد المغازي

وكانت أعلنت ريم سامي مؤخرًا فسخ خطوبتها من أحد رجال الأعمال فى هدوء وذلك بعد عام من الاحتفال بالخطوبة.

كانت أولى تجارب ريم سامي في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أميرة العايدي، هبة الأباصيري، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي.

وبعدها شاركت في أكثر من مسلسل منها "ولد الغلابة" مع أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي، وإدوارد وكريم عفيفي.

ريم سامي

ومسلسل "البرنس" مع محمد رمضان ونور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر وسلوى عثمان ومحمد مهران وتأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" الذي شارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلي، بسنت السبقي.