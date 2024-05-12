بتول الحداد تعلن خطبتها.. أخيرًا لقد فعلناها

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت الفنانة الشابة بتول الحداد خطبتها، حيث نشرت مقطع فيديو لها مع خطيبها وكتبت: أخيرًا لقد فعلناها.

رحيل

من ناحية أخري، شاركت بتول الحداد في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسلين الأول مسلسل رحيل، بطولة الفنانة ياسمين صبري، والذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، وجسدت خلال أحداث المسلسل شخصية جنة وهي فتاة طيبة وليس لديها خلافات مع أحد.

أبطال رحيل

ومسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري والذي عادت من خلال للدراما التلفزيونية بعد غياب وشاركها فيه كل من أحمد بدير، أحمد صيام، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، والعمل من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد عبد السلام.

كما شاركت بتول الحداد في مسلسل صلة رحم بطولة الفنان إياد نصار وجسدت بدور فتاة شعبية شريرة، وعُرض هذا العمل في النصف الأول من شهر رمضان.

ومسلسل صلة رحم شارك في بطولته إلى جانب إياد نصار كل من يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد الغني، محمد جمعة، نانسي نبيل، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

يذكر أن بتول الحداد ممثلة مصرية طالبة بقسم التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، شاركت في مسلسل نسر الصعيد ، وشاركت في مسلسل يونس ولد فضة، وفى فيلم «فتاة المصنع» مع المخرج محمد خان