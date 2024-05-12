بإطلالة كاجول.. ميرهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة بـ" الكاجول"، أثناء تواجدها في إحدى شوارع المدن السكنية الجديدة.

ونشرت "ميرهان"، صورها عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت": "سأتبع الشمس".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر"، "جامد يا فنانة"، "ست الناس وست الكل"، "الملكة ميرهان"، "قمرنا المنور وحشتنا"، "حلاوتك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، كان مسلسل "مشوار الونش"، من بطولة النجم محمد رجب، محمود عبد المغني،، منة فضالي، إيهاب فهمي، وغيرهم من النجوم، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق

اقرأ أيضا..

تامر حسني يشعل حفل زفاف ابنة مصطفى كامل بأغنية "هدلعني".. فيديو

24 مايو.. رامي عياش وأوركسترا مزيكا يجتمعان في باريس للمرة الثانية