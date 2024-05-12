سامر أبو طالب.. من أول السطر ويا نهار أبيض.. أحدث أعماله مع إليسا وتامر حسني

ياسر رشاد - القاهرة - أبدي الملحن سامر أبو طالب سعادته بالتعاون مع الفنانة إليسا وذلك في سادس تعاون يجمع بينهما في أغنية تحمل اسم "من أول السطر".

وأكد سامر أبو طالب قائلًا: "مبسوط أوي إنه ده سادس تعاون بيني وبين النجمة الكبيرة إليسا بأغنية من أول السطر، وكنت عاملها قبل كده في ألبومات سابقة "ملكة الإحساس، ومثلك ما في، قلب وروح، وصاحبة رأي، اسمعني بإحساسك"، وفي أغنيتين باللهجة اللبناني "قلب وروح واسمعني بإحساسك" دول كانوا باللهجة اللبناني.

وأضاف: "الحمد لله نزلي معاها حالياً أغنية من أول السطر ودي من أهم الأغاني اللي إشتغلتها للنجمة إليسا ومبسوط جدًا بردود الأفعال".

سامر أبو طالب

وتابع: "ومبسوط أكتر إن ردود الأفعال مش مقتصرة بس على الوطن العربي وأنا بيجيلي ردود أفعال من أوروبا ومن أمريكا، والحمد لله الأغنية عاملة شغل كويس، والألبوم كله إليسا دايمًا بتحسن الاختيار وببارك لكل صناع العمل في الألبوم".

وأشار: "والأغنية من كلمات أسامة مصطفى وتوزيع جلال حمداوي وألحاني، مبسوط جداً وإن شاء الله يكون التعاون السادس ده انطلاقة لتعاونات كتير في الفترة الجاية".

يا نهار أبيض

واختتم سامر أبو طالب حديثه قائلًا: "حاليًا أنا بحضر للنجم الكبير تامر حسني أغنية يانهار أبيض هو كان أعلن عنها في الفترة اللي فاتت بس إن شاء الله الأغنية هتنزل في الصيف وبحضر حاجات للنجمة لطيفة والنجمة هيفاء وهبي في الفترة اللي جاية في شوية حاجات حلوة هتعجب الناس".