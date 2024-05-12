ثلاثة عروض لفيلم "أثر الأشباح" للمخرج جوناثان ميليت بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يفتتح فيلم "أثر الأشباح" للمخرج جوناثان ميليت قسم أسبوع النقاد ضمن الدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو

وسيحصل على ستة عروض خلال فترة المهرجان، وسيكون العرض الرسمي الأول للفيلم يوم الأربعاء 15 مايو الساعة 7:45 مساءً ضمن احتفالية افتتاح أسبوع النقاد في قاعة سينما فضاء ميرامار.

"أثر الأشباح" مستوحى من أحداث حقيقية، وتدور أحداثه حول حميد المنضم إلى منظمة سرية تلاحق مسؤولين بالنظام السوري لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، تأخذه مهمته إلى فرنسا، حيث يتبع أثر جلاده الذي لم ير وجهه من قبل وعليه مواجهته.

الفيلم إنتاج فرنسي، من إخراج جوناثان ميليت ويشاركه التأليف فلورنس روشات وبطولة الممثل التونسي الفرنسي آدم بيسا الحائز على جائزة أفضل ممثل في مسابقة نظرة ما في مهرجان كان السينمائي عن فيلم حرقة والممثل الفلسطيني توفيق برهوم وجوليا فرانز ريختر، ومدير التصوير أوليفييه بونجينج وألحان وسام حجيج وإنتاج بولين سيجلاند وليونيل ماسول (أفلام غراند هويت) وتتولى MAD Solutionsتوزيع الفيلم في العالم العربي.