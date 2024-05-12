مدحت العدل: عتبات البهجة من الأعمال التي ستعيش في ذاكرة الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - قال السيناريست مدحت العدل، إنه متوقع صعوبة المبارة بين فريقي الزمالك وهضبة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وهي المباراة التي تقام فى المغرب فى العاشرة مساء اليوم الأحد.

وتابع مدحت العدل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل، الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2": " فرقة هضبة البركان قوية جدا بس أنا واثق في فريق الزمالك والمدرب وعندنا ماتش تاني بعد فترة وإن شاء الله ناخد الكونفدرالية، ويارب يجعل وشك حلو على الزمالك".



وأشار "العدل"، إلى أن شقيقه جمال هو الذي أستلهم فكرة كتابة مسلسل "عتبات البهجة" وبعدها عرض عليهم رواية "عتبات البهجة" وقومت بمعالجة درامية لها والجميع وافق عليها وبعدها أستعنت بورشة للكتابة وأنا أشرفت عليهم.

مدحت العدل: يوجد أعمال نجد أنها تفتعل فرقعة كبيرة

وأوضح مدحت العدل، أن "عتبات البهجة" من الأعمال التي ستعيش لفترة طويلة في الزمن، وهناك أعمال نجد أنها تفتعل فرقعة كبيرة في البداية ولكن الجمهور ينساها بعد وقت معين، لكننا أختارنا الطريق الأصعب لعمل مسلسل إجتماعي للأسر المصرية.



وأختتم مدحت العدل، هناك بعض الدراما التي تتحدث عن البلطجة والسرقة والفتوات ودائما نجد أن بعض الأعمال تتجه للتريند، ولكن نحن لا نقوم على تلك الفكرة في أعمالنا وأستعنا بالمطرب عنبة وأخترت سوف ما يعيش للزمن.

مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.



المسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، وإخراج مجدى أبو عميرة، ومن المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024 .

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

يتكون مسلسل «عتبات البهجة» من 15 حلقة، ويعد أولى تجارب الفنان يحيى الفخرانى فى الدراما القصيرة، وشملت قائمة أبطال المسلسل كلًا من نور النبوى مايان السيد وسيد رجب وسما إبراهيم ودنيا ماهر وجيهان الشماشرجى.

ويجسد النجم يحيى الفخرانى فى مسلسل عتبات البهجة شخصًا تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا فى المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجة لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول فى ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التى تسببت فى وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

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