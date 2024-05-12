ميادة الحناوي فى مرمي النيران.. لوك جديد يثير الجدل بخضوعها لعملية تجميل

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي لانتقادات عديدة وذلك بعد ظهورها فى لوك جديد أثار الجدل بخضوعها لعملية تجميل رأى البعض أن ملامحها في البداية كانت طبيعية وأكثر جاذبية، ورأى آخرين أن هذا اللوك لا يتناسب مع عمرها الحالي.

ميادة الحناوي

وطرحت المطربة ميادة الحناوى مؤخرًا أغنيتها الجديدة "حبة ذكريات" على طريقة الفيديو كليب تزامناً مع احتفالات عيد الربيع، والأغنية من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإخراج الكليب عماد باسيل، وتم تصوير الأغنية في دبي على مدار ثلاثة أيام.

فكر وأسلوب بديع

وقالت ميادة الحناوى عن أغنية حبة ذكريات، في بيان صحفى: "أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية، لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألحان الراقية للموسيقار طلال.

ميادة الحناوي

وأضافت ميادة الحناوى:"أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي، لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب "حبة ذكريات" لأنه عمل استثنائي، يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى.

يذكر ان ميادة الحناوى تواصل حضورها على الساحة الغنائية، بعدما طرحت في فبراير الماضى أغنية "أحبني كما أنا" من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وصورت ميادة الأغنية أيضاً في دبى مع إخراج عماد باسيل، وتتمحور قصة الكليب حول المشاعر والأحاسيس الرقيقة بين المحبين، أشبه بقصة رومانسية قصيرة.